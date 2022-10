Lukashenko,Nato valuta attacco Bielorussia, anche nucleare

(ANSA) - MINSK, 10 OTT - I leader della Nato e di alcuni Paesi europei stanno valutando le opzioni per attaccare la Bielorussia, anche con un'arma nucleare: lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, citato dalla Tass.

"La situazione intorno alla Bielorussia, come abbiamo già detto, rimane tesa. Una delle ragioni è che l'Occidente continua a sostenere che l'esercito bielorusso si impegnerà direttamente (nell'operazione militare speciale della Russia) in Ucraina.

Essendo stati influenzati da queste storie fasulle, i leader militari e politici dell'Alleanza nord-atlantica e di alcuni Paesi europei stanno ora valutando apertamente le opzioni per compiere un'aggressione contro il nostro Paese, fino a condurre un attacco nucleare", ha detto oggi Lukashenko durante un incontro sulle questioni di sicurezza. (ANSA).