Berlino convoca il G7 per domani con Zelensky

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - La Germania ha convocato domani un vertice dei leader del G7 con il presidente ucraino Zelensky per discutere degli sviluppi in Ucraina dopo gli attacchi missilistici russi di oggi: lo annuncia Berlino che detiene la presidenza di turno.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato in un tweet di aver concordato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz una riunione urgente del gruppo. "È previsto un mio intervento, in cui parlerò degli attacchi terroristici della Federazione Russa - prosegue il leader ucraino -. Abbiamo anche discusso la questione dell'aumento della pressione sulla Federazione Russa e degli aiuti per il ripristino delle infrastrutture danneggiate".

