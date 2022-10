Maltempo: in arrivo temporali al Sud

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale accentuerà l'instabilità sul territorio italiano. Lo indica un avviso meteo della Protezione Civile che prevede dalla tarda serata di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Campania, in graduale estensione a Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Emilia-Romagna, Umbria, parte di Toscana e Marche, sul Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

(ANSA).