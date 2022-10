Cede parte di un cavalcavia a Novara, coinvolta un'auto

(ANSA) - NOVARA, 09 OTT - Ha ceduto una parte di un cavalcavia a Novara. Si tratta del cavalcavia 25 aprile, nella parte terminale, in direzione uscita dalla città verso Milano.

Il cedimento si è verificato alle 7.30 e una vettura che stava transitando è finita nella fenditura che si è aperta al bordo, verso i campi, senza però crollare di sotto, in questa parte comunque a un'altezza ben più ridotta rispetto alla parte centrale. Nessun ferito tra gli occupanti dell'auto.

Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco per verificare i danni e per valutare le cause del cedimento, se strutturali o legate alla pioggia. Il cavalcavia è chiuso al traffico. (ANSA).