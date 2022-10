Serie A: Milan-Juventus 2-0

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Il Milan batte la Juventus 2-0 a San Siro in un anticipo della nona giornata di serie A e rialza la testa dopo la batosta col Chelsea in Champions League. Buio pesto per i bianconeri, che restano a 13 punti, sette in meno dei rossoneri, i quali affiancano temporaneamente in testa Napoli e Atalanta. La Juve comincia bene ma non concretizza e il Milan si fa sotto, andando in vantaggio al 46' con Tomori dopo due pali colpiti da Leao. Nella ripresa, al 9', il raddoppio di Brahim Diaz. (ANSA).