Studenti in corteo Milano bruciano foto di Meloni e Draghi

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Bruciano foto della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e del premier Mario Draghi gli studenti in piazza Duomo a Milano per protestare contro il nuovo esecutivo e contro l'alternanza scuola-lavoro. Tra i cori intonati dai ragazzi c'è: 'Chi non salta la Meloni è'. Sui volantini del corteo si leggono le ragioni della mobilitazione: "Fascisti al governo; morti e sfruttamento in alternanza; repressione e carovita. Non stare a guardare: ribelliamoci!". In altri manifesti, sotto la scritta 'colpirne uno, colpirli tutti', sono ritratti i volti di varie personalità tra cui Matteo Salvini, Enrico Letta e il sindaco Giuseppe Sala. (ANSA).