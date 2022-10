Arrestati a Bergamo accoltellatori trapper Simba la Rue

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - I carabinieri di Bergamo stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dei 4 presunti autori di un tentato omicidio ai danni del rapper Simba La Rue, accoltellato lo scorso 16 giugno nel comune di Treviolo.

Il delitto - spiegano i militari - si inserisce in un'accesa rivalità tra rapper, uno, la vittima, attivo nel milanese e l'altro attivo nel padovano. L'operazione nelle stesse ore in cui Simba La Rue viene arrestato a Milano nell'ambito di una operazione congiunta polizia e carabinieri per una serie di reati violenti. (ANSA).