Conte, pronti a fare la nostra parte per la pace

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Pronti a fare la nostra parte" per una manifestazione per la pace. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte.

"Mi piacerebbe - si legge su Fb a proposito della guerra in Ucraina - che i cittadini che vivono con preoccupazione la folle escalation militare in corso potessero ritrovarsi a manifestare per la pace. Se questa mobilitazione si concretizzerà, il Movimento 5 Stelle ci sarà, anche senza bandiere". (ANSA).