Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo (+1,64%)

(ANSA) - TOKYO, 04 OTT - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in sostenuto rialzo, in scia all'avanzata degli indici azionari Usa e alla decisione del governo britannico di rivedere il progetto dei tagli fiscali che aveva provocato il crollo della sterlina.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dell'1,64% a quota 26.646,11, con un guadagno di 430 punti. Sul mercato dei cambi il dollaro è stabile sullo yen a 144,60, mentre l'euro si apprezza sulla divisa nipponica a 142,10. (ANSA).