Piano Ue su prezzi energia slitta a dopo vertice di Praga

(ANSA) - BRUXELLES, 03 OTT - Slitta almeno a dopo il vertice dei leader informale di Praga il piano d'azione della Commissione Ue sull'energia. La presentazione del piano, nei giorni scorsi, era stata prevista per la giornata di domani, quando si riunirà il collegio dei commissari europei. "Il punto non è in agenda. Venerdì il dossier sarà al centro del Consiglio informale europeo, dopo il quale procedere rapidamente per continuare il nostro lavoro sui prezzi dell'energia", ha spiegato Dana Spinant, portavoce della Commissione Ue.

"Ascolteremo i Paesi membri e agiremo nella maniera e nei tempi appropriati", ha aggiunto un altro portavoce Ue, Tim McPhie.

