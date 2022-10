Iran: proteste in varie università per Mahsa Amini

(ANSA) - ISTANBUL, 03 OTT - Studenti di varie università in Iran hanno continuato a protestare questa mattina, come avviene dalla scorsa settimana, per Mahsa Amini, la 22enne curda morta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Lo fa sapere il portale iraniano con sede a Londra 'Iran International' pubblicando video di dimostrazioni in varie università del Paese.

Proteste si sono tenute negli atenei di Shiraz e Birjand oltre che in alcune università di Teheran, dove gli studenti hanno anche chiesto il rilascio di alcuni colleghi arrestati nei giorni scorsi nell'Università Sharif, sempre nella capitale.

