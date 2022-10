Governo: Tajani, è politico ma se c'è qualche tecnico va bene

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Mi sembra siano tutte ricostruzioni giornalistiche che non trovano riscontri: è la qualità che conta, abbiamo solo detto che questo è un governo politico con tanti ministri politici. Se c'è qualche tecnico non è un problema ma il centrodestra è coeso e non vedo grandi difficoltà. I leader lavoreranno e troveranno la soluzione giusta". Lo dice il coordinatore di FI Antonio Tajani a Radio24 parlando della squadra di governo.

Per quanto lo riguarda personalmente aggiunge: "Farò ciò che decide il leader del mio partito, Silvio Berlusconi. Non ho smanie particolari". (ANSA).