Fontana, incarico ministeriale? Penso alla Lombardia

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - "Io penso alla Lombardia e mi concentro sulla Lombardia". Lo ha detto il governatore Attilio Fontana, in un punto stampa in Regione, rispondendo a chi gli chiedeva se accetterebbe di guidare il ministero per l'Autonomia. Riguardo alle elezioni regionali, "io mi sono candidato. Aspettiamo, ma sono assolutamente convinto di sì".

Quanto alla questione con la vicepresidente, Letizia Moratti, "ho già detto tutto, abbiamo detto quello che dovevamo. Credo non ci sia niente da aggiungere". Il presidente ha detto che "non sapeva" che oggi anche Moratti fosse attesa in Regione: "Io seguo il mio percorso e le cose che devo fare". (ANSA).