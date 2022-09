Ue, richiesta price cap al gas è legittima ma radicale

(ANSA) - BRUXELLES, 30 SET - L'introduzione di "un tetto del prezzo del gas all'ingrosso è un'opzione legittima, ma richiede un intervento radicale sul mercato, che richiede diverse condizioni non negoziabili che dovranno essere attuate prima che entri in funzione". Lo ha detto la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, al termine del Consiglio straordinario Energia. Con i Paesi membri, ha riferito, "abbiamo convenuto che ci forniranno ulteriori input" e "da parte della Commissione abbiamo anche espresso la nostra disponibilità a sviluppare un cap per il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità". (ANSA).