Sfregia avversario durante processo a nuova Mala Brenta

(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - Uno degli imputati nel processo contro la ''nuova Mala del Brenta' è stato aggredito e sfregiato oggi in aula bunker a Mestre da un altro degli imputati nel procedimento, che usando un oggetto affilato, forse una scheggia di vetro, lo ha colpito al volto ed busto. Solo l'intervento della polizia penitenziaria è riuscita a far staccare l'aggressore, Paolo Pattarello, dal suo 'avversario' Loris Trabujo, al quale ha gridato più volte "infame".

Il ferito, secondo quanto si apprende, è stato subito soccorso, portato in ospedale, e poi riportato in carcere, a Tolmezzo. Le ferite non sarebbero quindi gravi. (ANSA).