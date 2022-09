Mafia: Fico, si combatte con repressione e cultura

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Sono certo che questa mostra contribuirà a ribadire che i valori per i quali questi servitori dello Stato hanno combattuto vanno attuati in ogni legislatura, attraverso l'impegno di tutti per prevenire e contrastare la mafia in tutte le sue manifestazioni". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, all'inaugurazione della mostra fotografica 'A testa alta'in collaborazione con l'ANSA e dedicata alle figure di di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. "Ciò significa - sottolinea Fico - per un verso, sostenere con gli strumenti legislativi adeguati l'azione repressiva di magistratura e forze dell'ordine. Per altro verso, significa rimuovere le condizioni di arretratezza e degrado culturale, sociale ed economico in cui la malavita fiorisce. Soltanto in questo modo il progetto di Paese cui hanno lavorato Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tanti altri servitori dello Stato potrà essere portato a termine con successo". (ANSA).