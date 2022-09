Covid: balzo dell'incidenza da 215 a 325, Rt sale a 1

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Balzo dell'incidenza del casi di Covid in Italia che in una settimana raggiunge quota 325 ogni 100 mila abitanti da 215 registrata nel monitoraggio della scorsa settimana. In salita anche l'indice di trasmissibilità che passa da 0,91 a 1. E' quanto riferisce il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile a 1,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 29 settembre ) rispetto a 1,4% dello scorso 22 settembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 6,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 29 settembre) contro il 5,3% (rilevazione giornaliera al 22 settembre). (ANSA).