Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,58%)

(ANSA) - TOKYO, 30 SET - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno meno, in scia alla nuova contrazione dei listini azionari statunitensi (con l'S&P 500 ai minimi da inizio anno) e in attesa dai dati sull'attività manifatturiera in Cina. L'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,58% a quota 26.268,54, con una perdita 153 punti. Sul mercato dei cambi il dollaro è stabile sullo yen a 144,40, mentre l'euro avanza sulla divisa nipponica a un valore di 141,80. (ANSA).