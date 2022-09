I migliori master Mba, Bocconi, Politecnico Milano e Luiss

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Il programma Mba full-time più quotato d'Italia è della Sda Bocconi, che sale di un gradino nella classifica mondiale, posizionandosi al 22/mo posto (su 300) e mantiene il decimo posto in Europa. Il dato arriva dalla QS World University Rankings, che ha pubblicato oggi la serie annuale di classifiche che identificano i migliori master del mondo per aspiranti business leader. A seguire, nella classifica italiana, il Politecnico di Milano, la Luiss Business di Roma, Mib Trieste e l'università di Bologna. A livello mondiale il top è statunitense: Stanford GSB al primo posto, Harvard Business School al secondo, Penn (Wharton) al terzo.

QS ha incluso cinque programmi Mba italiani nella lista, uno in più rispetto alla scorsa edizione. L'unico altro a raggiungere una posizione tra i primi cento, oltre alla Bocconi, è il Politecnico di Milano, che guadagna diciassette posizioni e sale al 71/mo posto a livello mondiale (su 300 programmi classificati) e al 26/mo in Europa (su 78 programmi classificati). Luiss Business School sale di due fasce e il Mib Trieste School of Management scende di una. Bologna Business School debutta in classifica nella fascia 251+. (ANSA).