Governo: Zanni, appoggio esterno sarebbe folle e inutile

(ANSA) - BRUXELLES, 29 SET - "Non credo sia un possibilità, abbiamo lavorato per andare al governo con un governo di centrodestra e sarebbe folle oggi adottare una logica per cui se non mi dai qualcosa io ti do l'appoggio esterno'". Così all'ANSA il capogruppo del gruppo Identità e Democrazia e eurodeputato della Lega al Parlamento europeo, Marco Zanni.

"L'appoggio esterno sarebbe totalmente inutile e gli elettori non lo capirebbero. Per queste ragioni non credo che sia un'idea che Salvini stia seriamente considerando", ha aggiunto Zanni.

