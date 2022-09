Caso Omerovic: uscito dal coma, e spunta un mistero sui vestiti

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Hasib Omerovic, il disabile precipitato dalla finestra del suo appartamento durante un controllo di polizia, è uscito dal coma ma è ancora in gravi condizioni. Al momento è fortemente sedato e mostra deboli e intermittenti segnali di interazione. Questa una delle novità emerse oggi durante una conferenza stampa alla Camera, alla quale hanno partecipato anche i familiari di Omerovic, nonché il deputato Riccardo Magi e gli avvocati di famiglia. Sul caso della caduta, poi, spunta il mistero dei vestiti riconsegnati alla famiglia che non sono quelli della vittima della caduta.

"Sono diversi da quelli che il ragazzo indossava al momento dalla caduta dalla finestra del suo appartamento", ha spiegato l'avvocato Arturo Salerni mostrando le foto degli indumenti restituiti dal Gemelli alla famiglia ed evidenziando la differenza con quelli indossati da Omerovic nella foto in cui è sanguinante a terra. "L'ospedale - ha detto il legale - ha consegnato un pantaloncino marrone e un paio di scarpe blu mentre Hasib indossava un pantalone nero arrotolato sulle ginocchia e scarpe diverse da quelle restituite". Un'altra novità arriva poi dall'inchiesta della procura che ora ha alcune persone iscritte nel registro degli indagati, di cui però non si conosce l'identità, come hanno spiegato gli avvocati. Disposto, infine, il sequestro dell'appartamento dove si è consumato il fatto. "Anche ora che abbiamo cambiato casa continuiamo ad avere paura, anche per i nostri figli. Vogliamo verità e giustizia per Hasib, deve venire fuori", è stato infine l'appello della madre di Omerovic al termine della conferenza stampa. (ANSA).