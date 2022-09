Manuel Agnelli, la musica mi ha detto di andare solo

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Dopo più di trent'anni di carriera come leader degli Afterhours, Manuel Agnelli scopre il piacere di un album solista che sembra destinato a lasciare una traccia importante nella musica italiana.

"Ama il prossimo tuo come te stesso", che uscirà venerdì 30 settembre, è un progetto con un'identità fortissima e una proposta molto variegata e con caratteristiche nuove rispetto al tipico sound degli Afterhours: le fondamenta sono ovviamente rock, con una musica che sfiora le dissonanze, poggia sul tribalismo ritmico ma propone anche ballad struggenti, non disdegnando riferimenti jazzistici così come incursioni nel pop più intelligente e sofisticato.

L'album è stato presentato a Milano con una performance live che ha visto Marco Giallini nel ruolo di spalla.

"Per questo album il punto di partenza è stato il pianoforte, d'altra parte io sono un pianista che suona la chitarra - racconta Agnelli - il pericolo di quando lavori sullo schema piano e voce è di risultare pesante o peggio ancora lacrimoso.

Per questo ho cominciato a inserire elementi ritmici, soprattutto ho messo in pratica un'idea che coltivavo da tempo e cioè suonare con il pianoforte i riff che di solito affido alla chitarra". La gestazione di "Ama il prossimo tuo come te stesso" è cominciata durante il lockdown. "A causa della pandemia avevo a disposizione tempi lunghissimi e così ho ricominciato a fare il mio lavoro come quando ero ragazzo, cioè facendo musica per la musica - racconta - Quando ho iniziato a scrivere ho fatto di necessità virtù e ho usato gli oggetti che trovavo in casa, pentole, scatole, catene, perfino il sacco da boxe''. E aggiunge: ''Ho lavorato e suonato in solitudine e ho anche capito che è stata la musica a suggerirmi di andare da solo e così ho ritrovato la libertà di scrivere senza gabbie". Manuel Agnelli, che a partire da domenica prossima condurrà un suo programma su Radio24, sarà in tour a dicembre: il tre al Demodè Club di Bari, il quattro al Duel Club di Napoli, il sette al CS Rivolta di Marghera (VE), l'otto al Viper Theatre di Firenze, l'11 all'Alcatraz di Milano, il 14 all'Orion di Roma, il 16 al Vox di Nonantola (MO), il 17 al Mamamia di Senigallia. (ANSA).