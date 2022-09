Lo spread Btp-Bund sale fino a 258, tasso al 4,90%

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Lo spread Btp-Bund torna ad allargarsi, sfiorando quota 258 punti base pochi minuti fa prima di rallentare a 254. Il rendimento sul decennale italiano ha superato stamani il 4,90% e intorno alle 11,40 viaggia al 4,85%.

Spread a 182 punti base sulla scadenza a cinque anni e 136 punti base sulla scadenza a due anni, in un clima di mercato che in Usa ed Europa sconta le tensioni inflazionistiche e i loro riflessi sui tassi d'interesse in salita, mentre l'economia rischia la recessione. (ANSA).