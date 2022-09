Luna: Artemis; razzo Sls torna nell'edificio di assemblaggio

(ANSA) - ROMA, 27 SET - La tempesta tropicale Ian costringe la Nasa a spostare dalla rampa di lancio il razzo Sls (Space Launch System) della missione Artemis 1 diretta dalla Luna. Al Kennedy Space Center le operazioni per trasferire il lanciatore dalla rampa 39B all'edificio di assemblaggio (Vab) sono iniziate alle 5:21 (ora italiana) e richiederanno alcune ore. La decisione di riportare il razzo nel Vab permetterà anche di approfondire i controlli sui sistemi di rifornimento del propellente liquido in vista di un futuro tentativo di lancio, la cui data è da definire.

La decisione di riportare il lanciare nell'edificio di assemblaggio è stata presa dalla Nasa dopo aver valutato le informazioni sulla situazione meteorologica acquisite dall'Agenzia per il monitoraggio dell'atmosfera e gli oceani (Noaa) e dalla US Space Force.

Il razzo dovrà ora percorrere, movimentato dalla piattaforma su cui è fissato, i circa 7 chilometri che separano la rampa di lancio dall'edificio di assemblaggio, dove potrà essere messo in sicurezza. Una pausa che permetterà ai tecnici di poter lavorare sul razzo con più facilità e di ispezionare tutti i dispositivi coinvolti nella perdita di idrogeno liquido rilevata durante il caricamento, sia nel tentativo di lancio del 3 settembre sia nel test del 21 settembre. (ANSA).