Incontro Meloni-Tajani, scambio di idee su impostazione governo

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Nessun nome o richiesta particolare ma, a quanto si apprende da ambienti di Forza Italia, l'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Tajani è servito per fare un primo giro di orizzonte sui prossimi appuntamenti: elezione dei presidenti delle Camere e formazione della squadra di governo.

Uno scambio di idee, viene spiegato, per impostare il percorso da avviare per l'esecutivo. (ANSA).