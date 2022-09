Filippo Grandi confermato a capo agenzia Onu per i rifugiati

(ANSA) - NEW YORK, 27 SET - L'Assemblea Generale dell'Onu, su raccomandazione del segretario generale Antonio Guterres, ha confermato Filippo Grandi per un secondo mandato come Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Grandi rimarrà alla guida dell'Unhcr per altri due anni e mezzo a partire dal 1 luglio 2023, sino al 31 dicembre 2025. Guterres voleva chiedere all'Assemblea Generale di eleggere Grandi per un secondo mandato di cinque anni, ma l'Alto Commissario ha preferito dare il suo consenso, per motivi personali, al termine più breve.

Prima di essere a capo dell'Unhcr, Grandi è stato impegnato nella cooperazione internazionale per oltre 30 anni, concentrandosi sui rifugiati e sul lavoro umanitario. Ha servito come commissario generale dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, Unrwa, dal 2010 al 2014, e prima è stato vice commissario generale dell'organizzazione dal 2005. Prima ancora, ha servito come vice rappresentante speciale del segretario generale in Afghanistan. (ANSA).