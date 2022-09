Russia, quest'anno non designerà film per gli Oscar

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Quest'anno la Russia non farà alcuna nomination di film per gli Oscar. Lo ha annunciato, secondo la Tass, la Russian Movie Academy. "Il presidio della Russian Film Academy ha deciso di non indicare nessun film russo per la designazione agli Academy Awards 2022 per film internazionale", ha affermato all'agenzia russa. (ANSA).