Elezioni: Tajani, Forza Italia determinante per governo

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Forza Italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con i numeri e con i contenuti. Siamo fiduciosi anche per la vittoria in Sicilia del nostro Renato Schifani". Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, in un tweet a commento dei primi exit. (ANSA).