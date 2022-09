Elezioni: Salvini, i dati non soddisfano ma saremo protagonisti

(ANSA) - MILANO, 26 SET - "Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti". Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano.

"Entro la fine dell'anno - ha aggiunto - faremo i congressi in tutte le 1400 sedi. Poi faremo l'anno prossimo i congressi provinciali e regionali". (ANSA).