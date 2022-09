Biden approva dichiarazione d'emergenza uragano in Florida

(ANSA) - WASHINGTON, 24 SET - Joe Biden ha approvato la dichiarazione d'emergenza annunciata dal governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, in vista dell'arrivo dell'uragano Ian la prossima settimana. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Con l'autorizzazione del presidente lo Stato si può coordinare con il dipartimento per la Sicurezza Interna e la Fema, la protezione civile americana. In particolare quest'ultima "è autorizzata a identificare, mobilitare e fornire, a sua discrezione, le attrezzature e le risorse necessarie per alleviare gli impatti dell'emergenza". Il governatore DeSantis ha dichiarato ieri lo stato d'emergenza in 24 contee per l'arrivo della nona tempesta tropicale dall'inizio della stagione. Secondo il National Hurricane Center, l'arrivo è previsto mercoledì o venerdì. (ANSA).