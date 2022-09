'The Crown 5', debutta il trailer con i 'nuovi' Carlo e Diana

(ANSA) - ROMA, 24 SET - In voiceover l'annuncio della separazione di Carlo e Diana commentato dai servizi dei media sui primi piani alternati dei 'nuovi' interpreti del principe e della principessa del Galles, Dominic West e Elizabeth Debicki, entrambi tesi, mentre vengono truccati e si preparano a registrare le famose interviste tv che portarono al culmine il loro scontro mediatico: "Si annuncia una guerra totale" osserva uno dei commentatori. Sono le immagini del teaser trailer, lungo 40 secondi, di The Crown 5, la nuova stagione, al debutto il 9 novembre, della serie di Netflix creata da Peter Morgan dedicata proprio alla storia di Elisabetta II.

Le immagini hanno debuttato durante Tudum, il grande evento globale virtuale organizzato da Netflix per i fan (lo scorso anno ha raggiunto oltre 25 milioni di visualizzazioni in 184 paesi in tutto il mondo) durante il quale vengono presentate novità esclusive, trailer e anteprime (120 serie tv, film, speciali e videogiochi da tutto il mondo), oltre a interviste con i principali ideatori e con le star (oltre 200 i talent che partecipano) della piattaforma.

La quinta stagione di The Crown dovrebbe coprire l'arco temporale dall'inizio alla fine degli anni '90. Dopo Claire Foy, nelle prime due stagioni, e Olivia Colman, nella terza e quarta, sarà Imelda Staunton a interpretare la Regina Elisabetta. Fra gli altri 'nuovi' interpreti anche Jonathan Pryce (principe Filippo) Lesley Manville (Principessa Margaret), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles) Senan West (Principe William) e Khalid Abdalla (Dodi Al-Fayed). (ANSA).