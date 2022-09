Iran: cortei a Parigi, Stoccolma e Atene a sostegno proteste

(ANSA) - PARIGI, 24 SET - Diverse centinaia di iraniani che vivono in Francia si sono radunati oggi a Parigi per protestare contro la repressione del governo di Teheran sulle manifestazioni innescate dalla morte in custodia di una giovane donna arrestata dalla polizia morale per non avere indossato correttamente il velo.

A Parigi i dimostranti riuniti in Place du Châtelet hanno scandito slogan contro il leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, e hanno esortato il presidente francese Emmanuel Macron a porre fine al dialogo con Teheran.

Manifestazioni di solidarietà con la protesta in Iran si sono svolte anche altrove in Europa, in particolare a Stoccolma e Atene. (ANSA).