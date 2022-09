Ue, 'von der Leyen non è intervenuta in elezioni italiane'

(ANSA) - BRUXELLES, 23 SET - "Penso che sia assolutamente chiaro che la presidente von der Leyen non è intervenuta nelle elezioni italiane quando ha parlato di strumenti e ha fatto riferimento a procedure in corso in altri Paesi". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, rispondendo ad una domanda sulle parole di von der Leyen alla Princeton University.

