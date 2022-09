Incidente sul lavoro, muore schiacciato da un macchinario

(ANSA) - CREMONA, 23 SET - Tragico incidente sul lavoro, poco dopo le 14, in un'azienda metalmeccanica di Soresina, in provincia di Cremona: alla 'Pedrazzi Giacomo', impresa che si occupa di lavorazione di precisione, il 49enne Alberto Pedrazzi, co-titolare dell'azienda, è morto schiacciato mentre tentava di sbloccare un macchinario che si era improvvisamente inceppato.

Cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri e degli ispettori di Ats Val Padana. (ANSA).