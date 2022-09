Zelensky riceve Guerini, sentiamo il sostegno dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kiev il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Una foto dell'incontro è stata postata su Instagram dallo stesso Zelensky che ha parlato di "incontro significativo.

Sentiamo - ha aggiunto - il costante sostegno dell'Italia alla nostra sovranità ed integrità territoriale, oltre che alla lotta per la nostra esistenza, da parte del presidente Mario Draghi, del governo e del popolo italiano. Ringrazio il ministro Guerini. La priorità vitale per il nostro Paese è oggi il rafforzamento delle forze armate".

"Per l'Italia - si legge ancora nel post di Zelensky - nonostante le molte questioni interne, la situazione in Ucraina rimane molto importante". (ANSA).