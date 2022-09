Ucraina: Di Maio, Conte flirta con Putin,a rischio sicurezza

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Sono veramente deluso da Conte, il grande flirt con Putin è stato un problema per il paese e le tante ambiguità hanno messo in discussione la sicurezza degli italiani". Lo afferma Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, nel corso di un'intervista a Mattino Cinque, ribadendo la necessità di avviare nella prossima legislatura una commissione parlamentare di inchiesta,.

"Se qualcuno ha tradito gli italiani io lo voglio sapere, dobbiamo accertarlo. Conte ha provato a fare degli atti politici, delle risoluzioni, che ci allontanavano dall'Europa e dagli altri alleati atlantici che sono quelli che ci proteggono.

E' un tema di sicurezza degli italiani", aggiunge evidenziando come "Putin sia quello che aumenta le bollette a tutti". (ANSA).