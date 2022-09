Elezioni:Renzi,Letta la prossima settimana lascerà segreteria Pd

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Credo che la prossima settimana Letta lascerà la segreteria del Pd..." . Lo dice Matteo Renzi a Coffee Break.

"Letta - ha detto Renzi - ha fatto tutta la campagna per la Meloni, ha lavorato per lei: pur di farla vincere ha sbagliato le alleanze, ha proposto di aumentare le tasse. L'unica possibilità che lei non vada a Palazzo Chigi è che noi facciamo il 10%. Se la Meloni ha i numeri è giusto che governi. Non dirò mai che è fascista ma faccio opposizione. Non vado con lei e non con il Pd. Facciamo il terzo polo". (ANSA).