Conte, Letta cinico, non c'è più fiducia per il dialogo

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Io ero in contatto costante e continuo con Letta, poi il Pd è rimasto folgorato dall'agenda Draghi e ha buttato a mare tutto il progetto costruito insieme".

Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Letta - ha aggiunto - ha abbracciato l'agenda Draghi anche se Draghi stesso non era disponibile e quell'agenda non l'ha scritta. E' Letta ad aver pubblicamente interrotto questo contatto con il Movimento 5 stelle, ha scelto altre strade. In un'ottica post voto, Letta si è reso protagonista di un atto di cinismo politico tra i più efferati e raffinati. Quindi francamente non c'è la fiducia per potersi sedere intorno a un tavolo", aggiunge.

Conte ha replicato anche a una risposta su Giuseppe Conte. "Il lavoro di Grillo - aggiunge - non si vede ma molti degli spunti del nostro programma sono stati sollecitati da Grillo e dal confronto e dialogo tra noi". (ANSA).