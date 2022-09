Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,90%)

(ANSA) - TOKYO, 21 SET - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in calo, seguendo il ribasso dei listini azionari Usa, in attesa di maggiori indicazioni dalla politica monetaria delle principali banche centrali, con la riunione della Federal Reserve e la Bank of Japan, questa settimana. In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,90% a quota 27.438,38, e una perdita di 250 punti. Sul mercato valutario lo yen si svaluta al cambio col dollaro, a 143,60, mentre perde terreno sull'euro a 143,20. (ANSA).