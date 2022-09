Energia: Letta, a Berlino per interesse Paese, taglio bollette

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Avete visto ieri Berlino, è stato molto importante per me e per noi, è uscito un messaggio positivo, sono andato lì per parlare soprattutto del tema energia, per riuscire a condividere l'urgenza di prendere decisioni nel consiglio europeo del 30 settembre in campo energetico. Bisogna fermare la crescita delle bollette e riportarle a una logica normale e fare tutte le operazioni necessarie: ieri abbiamo parlato di disaccoppiamento. Spero che questa logica vada in porto e renda meno drammatica la situazione delle bollette. Questo è stato l'obiettivo di Berlino, obiettivo riuscito, lavoriamo con l'interesse del Paese nella testa, per trovare soluzione per il Paese". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, nel messaggio ai candidati. (ANSA).