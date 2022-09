Cnn, 5 uccisi nelle proteste in Iran per la morte di Mahsa

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Cinque persone sono state uccise dalle forze di sicurezza iraniane durante le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini, 22 anni, dopo il suo arresto da parte della polizia morale di Teheran. Lo riporta la Cnn citando la Hengaw Organization for Human Rights, un'organizzazione registrata in Norvegia che monitora le violazioni dei diritti in Iran. Le vittime - secondo la stessa fonte - sono state uccise da colpi di arma da fuoco durante le manifestazioni nella regione curda dell'Iran, di cui era originaria la giovane. Altre 75 persone sono rimaste ferite in altre città durante il fine settimana. (ANSA).