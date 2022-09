Cingolani, dopo voto firma per gas a prezzi calmierati a imprese

(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - "La settimana prossima spero, dopo le elezioni". Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani risponde ai cronisti che gli chiedono quando sarà firmato il decreto ministeriale per le forniture di gas alle imprese a prezzo calmierato. Per quanto riguarda gli stoccaggi di gas Cingolani ha aggiunto: "In questo momento siamo all'87,87%, quasi all'88% ho già firmato la lettera per andare oltre il 90%". Infine sul suo impegno futuro Cingolani ha spiegato: "Io ho finito". "Sto preparando il passaggio di consegne, sarà tutto in ordine", anche gli obiettivi sul Pnrr su cui "siamo puntuali come un orologio, siamo perfetti". (ANSA).