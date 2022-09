Sindaco Izyum, ci vorranno settimane per esumare i cadaveri

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Il sindaco di Izyum Valeriy Marchenko afferma che a nella città liberata dai russi ci vorranno circa 2 settimane per esumare i cadaveri. "I dipendenti di tutti i servizi eseguono esumazioni, dissotterrano i morti sepolti. Se possibile, vengono identificati e tutti inviati a Kharkiv per ulteriori approfondimenti. Questo lavoro sarà svolto ancora per quasi due settimane, perché ci sono molte sepolture. Finora non ne sono stati trovati di nuovi, ma dicono che ce ne sono ancora, quindi li stanno cercando", ha detto il sindaco, come riporta Ukrainska Pravda.

Secondo Marchenko, a Izyum vivono attualmente 13-15mila persone, ma molte stanno tornando. (ANSA).