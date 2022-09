Ciclismo, Guazzini campionessa del mondo U23 cronometro

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Vittoria Guazzini è campionessa del mondo under-23 nella cronometro. La ciclista 21enne toscana della Groupama-Fdj ha chiuso quarta la prova d'élite disputatasi oggi in Australia, davanti a tutte le atlete della sua categoria.

La gara sui 34,2 km di Wollongong è stata vinta dalla 35enne nederlandese Ellen van Dijk, che riconferma così il suo titolo mondiale. Si tratta del terzo successo in questa disciplina per l'ex pattinatrice di velocità, incoronata anche nel 2013.

Seconda l'australiana Grace Brown. Terza la svizzera Marlen Reusser. Solo ventitreesima l'altra azzurra in gara, Arianna Fidanza. (ANSA).