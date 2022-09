Regina: stop temporaneo a nuovi accessi in coda

(ANSA) - LONDRA, 17 SET - La coda accessibile per rendere omaggio ad Elisabetta II a Westminster Hall a Londra -chilometrica da giorni- è chiusa dalle 9 fino a mezzogiorno di oggi ora locale (dalle 10 alle 13 in Italia) e la capacità è limitata. Lo comunicano le autorità locali, chiedendo quindi alle molte persone ancora intenzionate a portare il proprio omaggio al feretro della regina di "non cercare di arrivare in anticipo". Al momento la coda è aperta soltanto per le persone con esigenze di accessibilità, si precisa. Simili 'stop' temporanei erano stati decisi anche nella giornata di ieri, per consentire di gestire il flusso continuo. L'attesa in fila anche questa mattina è calcolata fino a 24 ore. (ANSA).