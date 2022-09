Maltempo: sindaco Senigallia,state a casa e salite ai piani alti

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Lasciate i piano terra e salite ai piani superiori, non sostate sotto piante o stabili pericolanti e se potete restate in casa": è l'invito, sotto forma di ordinanza, che da alcune ore ha diramato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, alla sua popolazione a causa dell'allerta gialla diramata dalla Protezione civile sul fronte maltempo.

"La pioggia e il vento forte - ha spiegato all'ANSA dalle sale del Centro operativo comunale - ci induce alla massima prudenza, tanto che abbiamo ritenuto opportuno chiudere anche alcune strade, sia del centro che la statale Adriatica e la provinciale Arciviese". L'ordinanza ha coinvolto anche i centri commerciali delle aree alluvionate: questo pomeriggio resteranno chiusi. "Quello che è accaduto giovedì sera, ma anche nel 2014 - ha aggiunto Olivetti - ci deve suggerire di adottare sempre tutte le precauzioni del caso e non dare nulla per scontato". Il sindaco ricorda che al momento gli sfollati, dopo l'ondata di piena di due giorni fa, sono 150. "Fortunatamente abbiamo avuto la prontezza di far scattare tutti gli alert del caso, mettendo così in guardia la popolazione che, così, non è stata colta di sorpresa", ha concluso il sindaco. (ANSA).