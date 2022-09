Casa Bianca, imperdonabile morte 22enne iraniana arrestata

(ANSA) - NEW YORK, 17 SET - La Casa Bianca reputa "imperdonabile" la morte della ragazza iraniana di 22 anni morta dopo il suo arresto, eseguito perché non portava correttamente il velo. "Siamo profondamente preoccupati per la morte della 22enne Mahsa Amini, picchiata sotto custodia dalla polizia della moralità. La sua morte è imperdonabile. Continueremo a ritenere i funzionari iraniani responsabili per questi abusi dei diritti umani", afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca. (ANSA).