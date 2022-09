Chiusa inchiesta crediti deteriorati Mps per 5, anche banca

(ANSA) - MILANO, 16 SET - La Procura di Milano ha chiuso le indagini per false comunicazioni societarie, falso in prospetto e aggiotaggio sul caso della corretta contabilizzazione dei crediti deteriorati (Npl) di Mps nei confronti di 5 persone, tra cui gli ex vertici della banca Alessandro Profumo e Fabrizio Viola e lo stesso istituto. Stralciate in vista di una richiesta di archiviazione le posizioni di 6 indagati. In passato il gip Guido Salvini aveva respinto una richiesta di archiviazione, ordinando una perizia, e i nuovi pm titolari del fascicolo Roberto Fontana e Giovanna Cavalleri hanno esteso gli accertamenti e disposto anche una consulenza tecnica. (ANSA).