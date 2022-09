Zelensky annuncia: 'Trovata una fossa comune a Izyum'

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Una fosse comune è stata trovata a Izyum, la città nella regione di Kharkiv recentemente riconquistata dalle forze ucraine. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelennsky in un video messaggio su Telegram.

"Domani a Izyum ci saranno giornalisti ucraini e internazionali.

Vogliamo che il mondo sappia cosa sta realmente accadendo e cosa ha portato l'occupazione russa. Bucha, Mariupol, ora, sfortunatamente, Izyum... La Russia lascia morte ovunque. E deve esserne ritenuta responsabile", ha aggiunto promettendo "più informazioni, chiare e verificate, domani".

L'investigatore capo della polizia della regione di Kharkiv, Serhii Bolvinov, ha detto a Sky News che nella fossa comune sono stati trovati circa 440 corpi. Al momento "sappiamo che alcuni sono stati uccisi (a colpi d'arma da fuoco), altri dal fuoco d'artiglieria, o per l'esplosione di mine. Alcuni sono morti negli attacchi aerei. Molti corpi non sono stati ancora identificati. Quindi le cause della morte verranno stabilite dalle indagini", ha spiegato. (ANSA).