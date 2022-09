Salvini,Di Maio svolazza nelle pizzerie, ha zero attendibilità

(ANSA) - ROMA, 15 SET - A Luigi Di Maio - che ha parlato di un emendamento della Lega nel 2018 per rendere legale il finaziamento ai partiti dall'estero - Matteo Salvini replica duro: "Mentre il ministro degli Esteri svolazza nelle pizzerie, ed ha zero attendibilità, io dico che è roba da matti parlare di soldi dalla Russia mentre milioni di italiani rischiano il licenziamento. Noi si soldi se li dovessimo chiedere li chiediamo agli italiani e rispondiamo solo a loro. Sono a processo a Palermo per aver difeso i confini nazionali. Alla Russia soldi non li abbiamo chiesti, non li abbiamo mai visti e non li abbiamo mai presi". E il leader della Lega, a Mattino Cinque su Canale 5, ribadisce: "Alto tradimento? E' illegale, ma lo è anche anche se uno i soldi li prende dalla Cina o dagli Usa". (ANSA).